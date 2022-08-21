انت الان تتابع خبر جيبات وحاملات جند اسرائيلية تبحث في سلواد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوة كبيرة من جيبات عسكرية وحاملات جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، بلدة سلواد، شمالي مدينة رام الله، (وسط الضفة الغربية)، وفق شهود عيان.



وأفاد الشهود، أن عدداً كبيراً اقتحم بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مقاومين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة.



وذكر الشهود أن قوات الاحتلال "تقوم بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين البلدة وواد عيون الحرامية، شمال شرقي رام الله، بحثاً عن منفذي هجوم إطلاق النار".



وقال موقع /واللا/ العبري، إن "حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين، تعرضت لإطلاق نار الليلة، شمالي رام الله، دون وقوع إصابات، فيما تضررت نوافذ الحافلة المصفحة التابعة لشركة إيغد، وكانت مليئة بالمستوطنين، وبأعجوبة لم تقع إصابات".

