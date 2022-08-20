انت الان تتابع خبر القبض على قاتل الطفلة السورية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية السورية، السبت، عن القبض على قاتل الطفلة جوى استنبولي، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع وملابسات الجريمة.

وأكّد فرع الأمن الجنائي في محافظة حمص السورية، إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى إستنبولي، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي عثر على جثتها مشوهة ومرمية في مكب نفايات.

وقال قائد شرطة حمص، العميد أحمد الفرحان، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام رسمية: "نتيجة المتابعة والبحث تمكّن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي".

ولفت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء.



وكان قد عُثِر على جثة الطفلة، 3 سنوات، يوم الأحد 14 أغسطس 2022، بعد اختفائها أكثر من أسبوع في مدينة حمص السورية، وقد جاء في بيان وزارة الداخلية السورية :”العثور على جثة طفلة مرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص، ومن خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة تبين أنها تعود للطفلة جوى استانبولي، التي فقدت منذ يوم 8 من الشهر الجاري وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها”.



وبدأت الحادثة يوم الإثنين الماضي 8 أغسطس 2022 حيث اختفت الطفلة السورية جوى استانبولي من أمام المنزل في حي المهاجرين في مدينة حمص السورية، حيث بدأ أقارب الفتاة وجيرانها وعائلتها من البحث عنها دون جدوى واستمر البحث لمدة خمسة أيام إلى أن وجدتها الأجهزة الأمنية في مكب نفايات ميتة بأداة حادة مستقرة في دماغها وتسبب في حدوث نزيف وتم تشويه الطفلة حتى لا يتم التعرف عليها من قبل والدها و والدتها.



