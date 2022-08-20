ثعلب السياسة يُحذّر أمريكا والصين

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الرياض - احمد صلاح - اعتبر ثعلب السياسة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن تطور التوتر بين الولايات المتحدة والصين، لمواجهة عسكرية، من شأنه أن يدمر العالم.



ويرى كيسنجر أن الصين هي ثاني أقوى دولة في العالم، وأن الانفتاح الأمريكي على الصين تاريخيًا لم يكن خطأ. مؤكدا أنه كان مفيدًا للولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، حسب قوله.



ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن الصين تطورت بشكل غير مسبوق لم يتوقعه أحد. مشيرا إلى الولايات المتحدة كان لابد أن تنظر إلى تطور الصين منذ وقت طويل.



وأشار الوزير الأمريكي السابق إلى أن المشكلة الحادثة الآن بين الولايات المتحدة والصين بسبب اعتقاد واشنطن أن بكين يمكنها التغلب عليها.



ودعا كيسنجر إلى تغليب الحوار على القضايا العالقة بين البلدين معتبرا أن كلتاهما قادرتان على تدمير العالم، ووضعه في مستوى أسوأ إبان الحرب العالمية الأولى.

