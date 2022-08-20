حركة الشباب تهاجم فندقاً في مقديشو

انت الان تتابع خبر حركة الشباب تهاجم فندقاً في مقديش و والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن مسؤول أمني السبت، عن شنّ حركة الشباب هجوماً على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.



وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق".



وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل 8 مدنيين على الأقل حتى الآن".



وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".



واقتحم مسلحون من حركة الشباب فندق الحياة مساء الجمعة، وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.



وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت.



وذكر ضابط شرطة عرف نفسه باسم أحمد "استهدفت سيارتان مفخختان فندق حياة.. أصابت إحداهما حاجزًا بالقرب من الفندق ثم ضربت الأخرى بوابة الفندق.. نعتقد أن المقاتلين داخل الفندق."



وسُمِع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.



وهذا أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو.



وتجمع عشرات الأشخاص ليلة الجمعة السبت، أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم.



وقال أحد هؤلاء ويدعى مودي علي "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتي (...) محاصر داخل الفندق".



وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة 6 أشخاص آخرين بينهم اثنان أعرفهما".

