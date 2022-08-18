انت الان تتابع خبر شهيد و 31 إصابة فلسطينية بمواجهات نابلس والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام "مقام يوسف"، شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية الخميس.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا.



وانطلقت مسيرة تشييع للشهيد من أمام المستشفى العربي التخصصي إلى مستشفى رفيديا، وردد المشاركون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.



كتائب نابلس التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت، إطلاق الرصاص الحي والعبوات محلية الصنع على تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وحافلة تقل مستوطنين في محيط قبر النبي يوسف.