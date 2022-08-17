

انت الان تتابع خبر إعتقال 11 فلسطينياً واصابة 3 برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة، صباح الأربعاء، وتم نقلهم إلى المستشفى.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 11 فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم أسرى محررون وسط اندلاع مواجهات وإصابة العشرات بحالات الاختناق.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 فلسطينيا على الأقل.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مخيم بلاطة للاجئين، شرق نابلس.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل في حارة الجماسين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن اشتباكات تدور في المكان.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من بلدتي كوبر وبيت سير في محافظة رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين حمزة عواد من كوبر، وعلي منير حمدان من بيت سيرا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

