انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي قلق لسرعة نمو التجارة بين روسيا وتركيا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أشارت "فايننشال تايمز" إلى قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي للنمو التجاري السريع بين روسيا وتركيا، ولاسيما بعد لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان الأخير واتفاقهما على تعزيز التجارة البينية.ووفق الصحيفة، طلبت بعض دول الاتحاد الأوروبي من أنقرة معلومات عن علاقاتها بموسكو.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله: "هذا في نطاق سيطرتنا. هذا ليس جيدا ولا يلقى قبولا من الاتحاد الأوروبي... أمر مزعج".وفي 5 أغسطس، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على زيادة التجارة بين البلدين وتلبية توقعات الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة.