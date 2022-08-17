القبض على متحرش بقارئات القرآن

انت الان تتابع خبرالقبض على متحرش بقارئات القرآن والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- أعلنت قوة دعم المديريات بوزارة الداخلية الليبية أن عناصر القوة تمكنوا من إلقاء القبض على متحرش بقارئات للقرآن، لدى دخولهن باحة أحد المساجد.
وقالت في بيان: "إن أعضاء القوة تمكنوا من ضبط أحد الذئاب البشرية، وذلك بعد ورود معلومات عن تردده على أحد المساجد فترة الظهيرة، لقيامه بالتحرش بالفتيات قارئات القرآن عند دخولهن لساحة المسجد".
وقالت في بيان: "إن أعضاء القوة تمكنوا من ضبط أحد الذئاب البشرية، وذلك بعد ورود معلومات عن تردده على أحد المساجد فترة الظهيرة، لقيامه بالتحرش بالفتيات قارئات القرآن عند دخولهن لساحة المسجد".