القبض على متحرش بقارئات القرآن

انت الان تتابع خبرالقبض على متحرش بقارئات القرآن والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلنت قوة دعم المديريات بوزارة الداخلية الليبية أن عناصر القوة تمكنوا من إلقاء القبض على متحرش بقارئات للقرآن، لدى دخولهن باحة أحد المساجد.



وقالت في بيان: "إن أعضاء القوة تمكنوا من ضبط أحد الذئاب البشرية، وذلك بعد ورود معلومات عن تردده على أحد المساجد فترة الظهيرة، لقيامه بالتحرش بالفتيات قارئات القرآن عند دخولهن لساحة المسجد".