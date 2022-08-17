انت الان تتابع خبر المغرب .. سجن مدوّنة أساءت للإسلام والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حكم في المغرب بالسجن عامين مع النفاذ على مدونة أدينت بالإساءة للدين الإسلامي، في منشورات على موقع "فيسبوك".



وقال بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي"، واصفا الحكم "بالقاسي الذي يعيدنا سنوات للوراء"، مشيرا إلى أن شقيقته سوف تستأنفه.



اعتقلت فاطمة كريم في 15 يوليو لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أضاف شقيقها.وأوضح أنها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه". لكن المحكمة لم تقتنع.



ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".