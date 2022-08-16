انت الان تتابع خبر زوجة بايدن مصابة بكورونا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلن البيت الأبيض إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من إصابة زوجها جو بايدن.وقال البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء: "بعد الاختبار السلبي لـكوفيد-19 يوم الاثنين أثناء اختبارها المنتظم، بدأت السيدة الأولى في تطوير أعراض شبيهة بالبرد في وقت متأخر من المساء. كانت النتيجة سلبية مرة أخرى في اختبار مستضد سريع، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء إيجابيًا".وأشار البيت الأبيض إلى أن جيل بايدن تلقت 4 جرعات من لقاح فيروس كورونا، منها اثنتان معززتان، موضحًا أن "تعاني فقط من أعراض خفيفة"، وستتلقى عقار باكسلوفيد.وحسب توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، ستُعزل زوجة الرئيس الأمريكي عن الآخرين لمدة خمسة أيام على الأقل.تتواجد السيدة الأولى حاليًا في جزيرة كياوا بولاية ساوث كارولينا مع الرئيس، الذي من المقرر أن يعود إلى واشنطن لتوقيع مشروع قانون في وقت لاحق الثلاثاء.