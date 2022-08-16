انت الان تتابع خبر بحرية الاحتلال تعتقل صيادين والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، في غزة، نزار عيّاش: “البحرية الإسرائيلية اعتقلت صباحا 4 صيادين، بعد ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، دون وقوع إصابات”.



وأضاف أن القوات الإسرائيلية اقتادت “الصيادين الأربعة، مع قاربين صغيرين (مجداف) كانوا يعملون عليه، إلى ميناء أسدود”، موضحاً أن الصيادين الأربعة “لم يتجاوزوا مساحة الصيد التي حددتها إسرائيل”.



ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تُلاحق صيادي الأسماك بشكل متكرر، بذريعة تجاوزهم مساحة الصيد المسموحة التي تقدر بنحو 6 أميال في بحر شمال القطاع، و15 في الجنوب.



ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الاعتقال.



وكانت بحرية الاحتلال قد أطلقت النار، الليلة الماضية، صوب مراكب الصيادين دون الإبلاغ عن إصابات.

