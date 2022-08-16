انت الان تتابع خبر إصابة 5 فلسطينيين برصاص الإحتلال والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أصيب فجر الثلاثاء، 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل 3 آخرين، وفق مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا".وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 5 شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج.كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.كما أصيب شاب بالرصاص المعدني، وعدد من آخر بالاختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة فلسطيني بالرصاص المعدني و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.