إعلامي مصري: الأشهر القادمة تحمل الصعب

انت الان تتابع خبرإعلامي مصري: الأشهر القادمة تحمل الصعب والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-حذر الإعلامي المصري، أحمد موسى، من أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "الأشهر القادمة تحمل الصعب، والأسعار من المتوقع أن تزيد بشكل كبير".



وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" مساء الاثنين، أن هذا الأمر ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم.



وصرح الإعلامي المصري بأن سبب كل هذا الأزمة الأوكرانية.



وتابع قائلا: "الأيام الي جاية ربنا يسترها علينا"، مشيرا إلى أن 36 مليون مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاقتصادية.



ولفت إلى أنه يسمح للمواطن المصري بصرف حزمة السلع طبقا للاحتياجات وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.