أمريكا في تايوان مرة أخرى!



انت الان تتابع خبرأمريكا في تايوان مرة أخرى! والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- التقى رئيس تايوان تساي إنغ وين، أمس الاثنين، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي في علامة أخرى على الدعم بين المشرعين الأمريكيين لتايوان.



وأظهرت وسائل الإعلام التايوانية وصول الوفد للمحادثات ، لكن لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع على الفور.



يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ، والتي أدت إلى أيام من التهديدات العسكرية من جانب الصين ، بما في ذلك إطلاق صواريخ فوق الجزيرة وفي مضيق تايوان.



أرسلت الصين أيضًا طائرات حربية وسفنًا بحرية عبر متوسط ​​الممر المائي ، والذي لطالما كان حاجزًا بين الجانبين اللذين انفصلا وسط الحرب الأهلية في عام 1949. وتعتبر الصين الاتصالات الرسمية بين السياسيين الأمريكيين وحكومة الجزيرة بمثابة دعم لاستقلالها عن بكين.



وتقول الصين إنها تريد استخدام الوسائل السلمية لوضع تايوان تحت سيطرتها ، لكن قعقعة السيوف الأخيرة أكدت تهديدها العسكري.



وترأس الوفد المكون من خمسة أعضاء السناتور الديمقراطي إد ماركي من ماساتشوستس، ويبدو أنّ الحد من التوترات في مضيق تايوان والاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات الحيوية في تايوان، كانت من الموضوعات الرئيسية للمناقشة.



والأعضاء الآخرون في الوفد هم النائب الجمهوري أوموا أماتا كولمان راديواجن ، وهو مندوب من ساموا الأمريكية ، والديمقراطيان جون جاراميندي وألان لوينثال من كاليفورنيا ودون باير من فرجينيا.



وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض بشأن السياسة الآسيوية الأسبوع الماضي إن الصين استخدمت زيارة بيلوسي كذريعة لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان.



وقال كورت كامبل ، نائب مساعد الرئيس جو بايدن ، في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "لقد بالغت الصين في رد فعلها ، ولا تزال أفعالها استفزازية ومزعزعة للاستقرار وغير مسبوقة"، وأضاف "لقد سعت إلى تجاهل الخط المركزي بين جمهورية الصين الشعبية. وتايوان ، التي حظيت بالاحترام من كلا الجانبين لأكثر من 60 عامًا كميزة استقرار".



وتتهم الصين الولايات المتحدة بتشجيع قوات الاستقلال في تايوان من خلال بيعها معدات عسكرية للجزيرة والتواصل مع مسؤوليها. وتقول الولايات المتحدة إنها لا تؤيد استقلال تايوان لكن خلافاتها مع الصين يجب حلها بالوسائل السلمية.



لطالما قال الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إنه يؤيد انضمام تايوان للصين سلميا لكنه لن يستبعد القوة إذا لزم الأمر. انقسم الاثنان في عام 1949 خلال الحرب الأهلية التي سيطر فيها الشيوعيون على الصين وانسحب القوميون الخاسرون إلى جزيرة تايوان.



وقال كامبل ، متحدثا يوم الجمعة ، إن الولايات المتحدة سترسل سفنا حربية وطائرات عبر مضيق تايوان في الأسابيع القليلة المقبلة ، وتعمل على تطوير خارطة طريق للمحادثات التجارية مع تايوان قال إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

