آخر تطورات انفجار أرمينيا

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رياض-احمد صلاح- شهدت العاصمة الأرمينية يريفان، أمس الأحد، انفجاراً وقع بمخزن ألعاب نارية في مركز تجاري، لقي على إثره 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 60 آخرين.



وأكدت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، الاثنين، أن مجموع ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز التسوق في يريفان، وصل إلى 6 أشخاص و61 إصابة، وقال وزير الطوارئ أرمين بامبوكشيان: "إن السلطات أخمدت الحريق لكن الرياح القوية ما زالت تشكل تهديدا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين".



وأفادت الوزارة بان التحقيقات الأولية أظهرت حدوث انفجارين كبيرين دمرا جزءا من مبنى كان يحوي ألعابا نارية، مبينة انه لم يتضح سبب الانفجار.



ونشرت الوزارة أسماء 25 شخصًا يجهل ذووهم مصيرهم، متحدّثة عن احتمال أن يكونوا عالقين تحت أنقاض مبنى انهار جرّاء الانفجار، ووقع الانفجار بُعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو، ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم إنّ الانفجار وقع في موقع تُخزّن فيه ألعاب ناريّة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، وفي تسجيل آخر، يُسمع دويّ انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب ناريّة، ويشارك متطوّعون في عمليّات البحث ورفع الأنقاض التي يُجريها نحو مئتين من عناصر الإطفاء والإغاثة، بحسب وزارة حالات الطوارئ التي أشارت أيضًا إلى مشاركة شاحنات وآليّات، وأصدرت السفارة الروسيّة بيانًا قدّمت فيه التعازي لعائلات الضحايا وأقاربهم.



تشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.



وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.

