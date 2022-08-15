إيران تشدد على احترام الخطوط الحمراء



انت الان تتابع خبرإيران تشدد على احترام الخطوط الحمراء والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين، إن هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية إذا تم احترام الخطوط الحمراء لطهران.



كما قال كنعاني في إفادة صحفية إن سلمان رشدي، الروائي الذي تعرض للطعن مرارا خلال ظهور علني في ولاية نيويورك يوم الجمعة، وأنصاره هم المسؤولون عن الهجوم الذي تعرض له.



وأضاف كناني أن "حرية التعبير لا تبرر إساءة رشدي للدين في كتاباته".



وتابع قائلا إن "إيران ليس لديها معلومات أخرى عن مهاجم رشدي باستثناء ما ظهر في وسائل الإعلام."



وجاء التصريح الإيراني ردّاً على دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان قالوا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "نطلب من إيران عدم طرح مطالب غير واقعية خارج إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك قضايا ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فجاء في تصريح كنعاني تنويه لوجود اعتبارات أخرى، تفوق أهمية موضوع الأسلحة النووية.



وكانت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا النووية، الإثنين الماضي، قد انتهت، وعادت الوفود إلى عواصمها دون التمكن من إبرام اتفاق نهائي، لكن كالمعتاد تتحدث بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات عن تحقيق "تقدم" في هذه الجولة، التي اختلفت عن سابقاتها.

