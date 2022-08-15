قوات الاحتلال تعدم شاباً من مسافة صفر



انت الان تتابع خبرقوات الاحتلال تعدم شاباً من مسافة صفر والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب الفلسطيني محمد إبراهيم الشحام (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.



وقالت عائلة الشهيد الشحام في بيان، إن قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل العائلة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس ابنهم وتركوه ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، ويعلن في وقت لاحق عن استشهاده.



من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وأدت إلى استشهاد الشاب محمد الشحام بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر بالرأس أثناء اقتحام منزله، معتبرتها طريقة (مافيا) وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق إصرار وتعمد وخارج أي اعتقال أو أية محاكمة، فجنود الاحتلال ومن يقف خلفهم لم يحاولوا اعتقال الشهيد الشحام، بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته.



وأكد الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة البشعة امتداداً لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، هذا المستوى يتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كإرهابي ولا يستحق الحياة وجب تصفيته وقتله، وليس فقط سرقة أرضه وهدم منازله وتهجيره في المنافي والخيام وتهويد مقدساته.



وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وترى أن اقدام قوات الاحتلال على ارتكابها وبهده الطريقة العنصرية البشعة دليل جديد على غياب الرادع الدولي والحماية الدولية لشعبنا، وعلى تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال والقتل والاغتيالات التي تمر يومياً دون أية محاسبة أو محاكمة.



ولم يُرجح لحد الآن إذا ما كان لإعدام الشحام علاقة بحادثة الحافلة الإسرائيلية، التي أطلق عليها النار الشاب أمير الصيداوي قبل يومين.

