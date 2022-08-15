تفاصيل اعتقال سيف الإسلام القذافي

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رياض-احمد صلاح- في عام 2011، قاد العجمي العتيري، عملية اعتقال سيف الإسلام القذافي، وقال العقيد العجمي العتيري الذي كان يقود كتيبة أبو بكر الصديق: "في ليلة 18 إلى 19 نوفمبر 2011، أعددنا كمينا في وادي الرمل بين منطقة وادي الشاطئ ووادي الحياة ، مع مجموعة من مقاتلين من الزنتان كنت أقودهم وواحد من قبيلة برغن وأصله من الجنوب، وقبيل الفجر، حوالي الساعة 2 صباحا، ظهرت سيارتا دفع رباعي مصفحتان بين الكثبان الرملية. حاولتا المقاومة والهرب. كانت هناك بعض الاشتباكات بالأسلحة النارية قبل أن يتم إيقافهما. لم يكن هناك الكثير فيهما: رجلان في السيارة الأولى وأربعة في السيارة الثانية".



وعن توقيت عملية القبض على سيف الإسلام، قال العتيري المنتمي إلى قبيلة الزنتان: "في الليل المظلم، لم نتمكن من رؤية الكثير. كنت أول من اقترب من موكبهم واستجوب أحدهم الذي انتهى به الأمر ليقول لي وهو يشير إليه "إنه سيف الإسلام". كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أراه فيها شخصيا. كان راسه مغطى بالرمال حتى حاجبيه، وكان يرتدي جلابية بيضاء، مع وشاح بني حول رقبته. كنت هادئا وكنت سعيدا لأنني في تلك اللحظة كنت أعتقد أن اعتقال نجل القذافي الثاني سينهي الحرب والتمرد".



ولفت الرجل إلى أنه حين "رأيت أنه مصاب ويده ملفوفة بضمادات، أردت على الفور معالجته، لكن لم تكن لدينا مجموعة إسعافات أولية، فقُطِعت ثلاثة من أصابعه، كما كان مصاباً بجروح في بطنه وجانبيه".



ونقل العجمي العتيري عن سيف الإسلام القذافي أنه أخبرهم بأنه نجا بأعجوبة من قصف الناتو الذي أصاب وقتل عشرين من حراسه الشخصيين قبل شهر. كما أكد لآسريه أنه لم يكن هاربا لكنه خطط لإجراء عملية جراحية في النيجر، ثم العودة بأمان إلى ليبيا.



وبشأن مزاعم وسائل الإعلام بأن نجل القذافي عرض عليهم المال مقابل إطلاق سراحه، أكد قائد عملية اعتقال سيف الإسلام أن ذلك لم يكن صحيحا تماما، بل إن "سيف الإسلام لم يناقش معنا المال على الإطلاق. ما طلبه مني هو أن أطلق النار على رأسه. أخبرته أن مثل هذا الأمر مخالف لمبادئنا وطلب نقله إلى الزنتان، مسقط رأسي".



وفي تتمة تفاصيل الواقعة، قال العتري: "أبقينا عليه طوال الليل في مقرنا في أوباري، وطلبنا إرسال طائرة مدنية لنقلنا إلى الزنتان، على بعد 170 كيلومترا من طرابلس. أعددنا غرفة عمليات وجلبنا جراحين رفيعي المستوى لإجراء العملية على يده، التي كانت في حالة سيئة للغاية. وتم ابلاغ النائب العام والشرطة العدلية".



وفي اليوم التالي لوصول سيف الإسلام معمر القذافي إلى الزنتان، "خضع لعملية جراحية لأكثر من أربع ساعات، كما احتاج إلى مراقبة طبية يومية لمدة شهرين تقريبا. منذ الأيام الأولى من أسره، تحدث إلينا عن السياسة وأقسم لنا أنه لم يدفع أبدًا لمرتزقة أجانب لمساعدة والده. كما أني فهمت من حديثي معه أنه وقف مع معمر القذافي لأنه لم يكن لديه خيار آخر من جهة احترام رب الأسرة".



ويُذكر أنّه قد أُفرج عن سيف الإسلام القذافي، في يونيو 2017، بعدما كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر / تشرين الثاني عام 2011 بموجب قانون للعفو.



وكانت كتيبة أبو بكر الصديق قد كتبت آنذاك، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها "أطلقت سراح سيف الإسلام مساء الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان" لكنه لم يشاهد في مكان عام.



وقالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناء على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقرا لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق.



وأكد محاميه، خالد الزيدي، خبر الإفراج عنه

