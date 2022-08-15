إسرائيل تقصف سوريا، وتقتل ثلاثة .. تفاصيل



انت الان تتابع خبرإسرائيل تقصف سوريا، وتقتل ثلاثة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- قال مصدر عسكري لـوكالة الأنباء السورية، مساء الأحد، أنّ العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً من اتجاه البحر استهدف نقاطاً جنوب محافظة طرطوس، تزامناً مع عدوان جويٍّ آخر، برشقات صواريخ، من جنوب شرق بيروت، استهدفت نقاطاً في ريف دمشق.



ونتج عن القصف، استشهاد ثلاثة جنود سوريين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح لم تحدد درجتها، وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضا منها.

ويُذكر أنّ إسرائيل شنت غارات جوية على سوريا، عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات تجاه شمالي إسرائيل، في فبراير الماضي، وكان مصدر عسكري قال آنذاك، إن الهجوم الإسرائيلي بدأ عند منتصف الليل برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذت إسرائيل "عدوانا بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وقد أدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة ضد أهداف تصفها بالإيرانية داخل الأراضي السورية، ولكنها تمتنع عن التعليق على الغارات التي يُقال إنها تشنها في سوريا.