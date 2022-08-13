انت الان تتابع خبر استخراج رخصة قيادة من منصة أبشر بالسعودية- طلعها وأنت نايم في البيت. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها والمغتربين بها عبر منصة أطلقت عليها “أبشر”، والتي يمكن من خلالها إنهاء الكثير من الخدمات، التي من بينها استخراج رخصة قيادة.

وأكدت الحكومة السعودية أن منصة أو تطبيق “أبشر” يتم تحديثه بشكل مستمر من قبل مركز المعلومات الوطني، مما لا يعني كافة المواطنين القلق أو الشك في عمل هذا التطبيق الذي وفر الكثير من الوقت والجهد في استخراج رخصة قيادة التي كانت تستخرج وقتاً طويلاً.

خطوات استخراج رخصة قيادة من منصة أبشر: