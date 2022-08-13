انت الان تتابع خبر استخراج رخصة قيادة من منصة أبشر بالسعودية- طلعها وأنت نايم في البيت. والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها والمغتربين بها عبر منصة أطلقت عليها “أبشر”، والتي يمكن من خلالها إنهاء الكثير من الخدمات، التي من بينها استخراج رخصة قيادة.
وأكدت الحكومة السعودية أن منصة أو تطبيق “أبشر” يتم تحديثه بشكل مستمر من قبل مركز المعلومات الوطني، مما لا يعني كافة المواطنين القلق أو الشك في عمل هذا التطبيق الذي وفر الكثير من الوقت والجهد في استخراج رخصة قيادة التي كانت تستخرج وقتاً طويلاً.
خطوات استخراج رخصة قيادة من منصة أبشر:
1- الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
2- الضغط على أيقونة خدمات الأفراد والدخول إلى الصفحة الرئيسية.
3- اختيار الاستعلامات ومنها الضغط على أيقونة المرور.
4- كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد للاستعلام عن الرخصة.
5- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
6- الضغط على عرض التفاصيل.
شروط استخراج رخصة قيادة:
1- أن يكون مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
2- العمر لا يقل عن 18 عام.
3- اجتياز كافة الاختبارات.
4- حضور كل التدريبات الخاصة بالقيادة.
5- سداد جميع الغرامات والمخالفات المرورية.
6- سداد كافة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة