انت الان تتابع خبر جدارة الوظائف التعليمية 1444.. اعرفوا النتائج وأسماء المقبولين على المنصة والان مع التفاصيل

رابط منصة جدارة الوظائف التعليمية 1444

رياض -احمد صلاح- يتأهب الكثير من المعلمين السعوديين إعلان نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 وهي التي قاموا بالتقديم عليها مؤخراً، ووصل عددهم لـ 11547 وظيفة خالية، والوزارة خصصت رابط مباشر للإستعلام من خلاله على نتائج القبول في هذه الوظائف، وبداية التقديم فيها كان يوم 2 محرم الموافق 7 اغسطس 2022.

وأكد أحد المصادر في وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول في الوظائف التعليمية 1444 يوم 13 أغسطس 2022ن وسوف يتم الإعلان عنها من خلال رابط منصة جدارة الوظائف التعليمية 1444 لتعيين الكثير من المعلمين بخبرة عالية في كل الوظائف الخالية.

خطوات معرفة نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444