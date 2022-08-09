

انت الان تتابع خبر الاسد واردوغان في اتصال مباشر قريباً .. تطورات مهمة والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- كشف مصادر صحفية ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعتزم اجراء محادثة هاتفيه مع نظيره السوري بشار الاسد تعتبر الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الاهلية في سوريا، ووقوف تركيا الى صف المعارضة المسلحة ضد النظام السوري .

وقالت المصادر ان الاتصال الذي يعتزم اردوغان اجرائه، يأتي تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي التقى اردوغان في قمة مهمة في منطقة سوتشي الروسية تركزت على الحرب الاوكرانية والملف السوري .

وقالت صحيفة تركية مقربة من دوائر السلطة، نقلا عن مصادرها،: “كما هو معروف، تبادل الرئيس أردوغان، الذي زار سوتشي مؤخرا، وجهات النظر مع الرئيس الروسي بوتين بشأن سوريا. وردا على أسئلة الصحفيين في طريق العودة، قال أردوغان إنه على الرغم من وجود هياكل إرهابية على الحدود مع سوريا، اقترح بوتين عليه أنه إذا كان يفضل حل هذا الأمر مع الحكومة السورية (الرئيس بشار الأسد)، فسيكون ذلك أكثر دقة”.

وكتبت الصحيفة، المعروفة بقربها من الدوائر الحكومية، أن الرئيس الروسي دعا للاجتماع لإجراء مناقشات بين الجانبين التركي والسوري، وفق “روسيا اليوم”.

إلا أن المصادر أضافت أن أنقرة من جهتها أكدت أن “الوقت مبكر” لعقد هذا الاجتماع، لكنها لم تستبعد أن تتم محادثات هاتفية بين أردوغان والأسد.

ووفق الصحيفة فإن دولة خليجية وأخرى إفريقية مسلمة، تعملان على الوساطة بين أنقرة ودمشق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سياق إجراء التفاوض بين تركيا وسوريا، يتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين أنقرة ودمشق، من الخبراء الذين يعرفون المنطقة جيدا، لأن التوترات في المنطقة، ولا سيّما في الشمال السوري، تؤثّر على البلدين وعلى كل المنطقة والعالم.

ورجحت الصحيفة وفق المصادر بشنّ عملية عسكرية مشتركة بين (تركيا وروسيا وايران وسوريا/دمشق) ضدّ قوات سورية الديمقراطية/الوحدات الكردية في الشمال السوري.

