

انت الان تتابع خبر نابلس .. 3 شهداء و 40 إصابة برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أعلن تلفزيون "فلسطين" الرسمي، الثلاثاء، عن اُستشهاد 3 فلسطينيين، وأصابة أكثر من 40 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 32 فلسطينيا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا و3 خطيرة، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات.



وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في البلدة القديمة، وأطلقت صوبه صاروخ "انيرجا" على ما أوضحت "وفا".



وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت مداخلها كافة ، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب الفلسطينيين.

