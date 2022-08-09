انت الان تتابع خبر ما وراء مداهمة منزل دونالد ترامب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، إن منزله في فلوريدا تعرض لـ "مداهمة" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وأن العملاء قاموا بتفكيك خزنة.



وقال ترامب في بيان إن منطقة مار إيه لاغو الواقعة في بالم بيتش كانت "محتلة من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي".



وبحسب ما ورد ارتبط البحث بالتحقيق، في سوء تعامل السيد ترامب مع الأوراق الرسمية.



يأتي التصعيد الدراماتيكي لتدقيق أجهزة إنفاذ القانون على ترامب بينما يستعد لخوض انتخابات رئاسية ثالثة محتملة في عام 2024.



وكان السيد ترامب في برج ترامب في مدينة نيويورك في وقت المداهمة التي ذكرت يوم الاثنين.







وعلق ترامب بأنه تعاون مع جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة ولذا فإن "المداهمة المفاجئة على منزلي لم تكن ضرورية أو مناسبة".



وقال ترامب إن الأمر يرقى إلى مستوى "سوء سلوك الادعاء" و "تسليح نظام العدالة" لمنعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.



وقال أيضاً: "مثل هذا الهجوم لا يمكن ان يحدث الا في دول العالم الثالث المنهارة". "للأسف ، أصبحت أمريكا الآن واحدة من تلك الدول ، فاسدة بدرجة لم نشهدها من قبل. وعقّب فيما يشبه الصدمة "لقد اقتحموا خزنتي!".



وكان إريك ترامب ، ثاني أكبر نجل للرئيس ، قد صرّح لوسائل الإعلام بأنّ تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة التفتيش على عقار مار إيه لاغو الذي يملكه ترامب كان مرتبطًا بتحقيق في التعامل مع سجلات الأرشيف الوطني.



الواقعة لها جذور...



في شباط (فبراير) الماضي ، طلبت هيئة المحفوظات الوطنية ، وهي الوكالة الحكومية الأمريكية التي تدير حفظ السجلات الرئاسية ، من وزارة العدل التحقيق في تعامل ترامب مع الأوراق الرسمية.



وأعلن الأرشيف الوطني باستعادته ل15 صندوقًا من مار الاجو ، بعضها يحتوي على سجلات سرية.



وبموجب القانون، فإنّه يُطلب من رؤساء الولايات المتحدة نقل جميع خطاباتهم ووثائق العمل ورسائل البريد الإلكتروني إلى الأرشيف الوطني.



لكن المسؤولين يقولون إن الرئيس السابق مزق بشكل غير قانوني العديد من الوثائق.



وأبان الأرشيف أيضاً بأن بعض الوثائق كان لا بد من إعادة تسجيلها معاً. وقد رفض السيد ترامب في ذلك الوقت التقارير التي تفيد بأنه أساء التعامل مع السجلات الرسمية ووصفها بأنها "أخبار مزيفة".



أحد كبار مستشاري ترامب، في بالم بيتش، قال أنّ البحث الذي قام به عملاء فيدراليون في مار إيه لاغو كان يتعلق بالسجلات الرئاسية.



وقال مصدر ترامب ، الذي وافق فقط على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ، "هذا يتعلق بقانون السجلات الرئاسية [PRA]". وأضاف متسائلاً باستنكار"متى سمعت عن مداهمة بسبب PRA؟".



واختتم المصدر بقوله: "لقد غادروا [مكتب التحقيقات الفدرالي] وغادروا مع القليل جدًا".



إجراء قانوني وشرعي...



قال مسؤول في إنفاذ القانون إنه تم إخطار الخدمة السرية قبل وقت قصير من إصدار المذكرة في حوالي الساعة 10:00 (14:00 بتوقيت جرينتش) ، وأن العملاء الذين يحمون السيد ترامب ساعدوا محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي.



وقال المصدر إنه تم سحب عدة صناديق ، مضيفًا أنه لم يتم هدم أبواب وأن الغارة انتهت في وقت متأخر من بعد الظهر.

في كتاب قادم ، Confidence Man ، ستذكر ماجي هابرمان ، الصحفية في صحيفة نيويورك تايمز ، أن الموظفين في مقر الإقامة بالبيت الأبيض عثروا أحيانًا على رزم من الورق تسد المرحاض ، وأنهم يعتقدون أن السيد ترامب كان صاحب الحمام.



حصلت هابرمان على صور تقول إنها تظهر ورقة في وعاء المرحاض بالبيت الأبيض.



البيت الأبيض تَدَخّل...



وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأنّ الجناح الغربي لم يتلق أي إخطار بغارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزل ترامب.



وقال المسؤول الكبير الذي لم يكن مخولاً بالتحدث علناً عن الأمر "لا يوجد علم مسبق". "البعض تعلم من وسائل الإعلام القديمة ، والبعض من وسائل التواصل الاجتماعي".



قال البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يحد من تفاعلاته مع كبار مسؤولي وزارة العدل لتجنب أي تلميح إلى ضغوط سياسية أو مخالفات.



تعهد بايدن خلال حملته في البيت الأبيض بالابتعاد عن شؤون وزارة العدل. كما ينتظر الرئيس وعائلته لمعرفة ما إذا كان المدعون الفيدراليون سيوجهون الاتهام إلى ابنه ، هانتر بايدن ، بالتهرب الضريبي أو اتهامات اتحادية أخرى.



بالإضافة إلى تحقيق الأرشيف الوطني ، تحقق لجنة مختارة في مجلس النواب الأمريكي في تصرفات ترامب المحيطة بأحداث الشغب في الكابيتول الأمريكية في 6 يناير 2021 - عندما قام حشد من مؤيديه بأعمال شغب في الكونجرس بينما اجتمع المشرعون للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات.



تدرس وزارة العدل الأمريكية تحدي ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وكان المدعي العام ميريك جارلاند قد أعلن عن نيته بمحاسبة "الجميع"، في إشارة حتى إلى محاسبة ترمب إن تبين تورطه.



كما يحقق المدعي العام في مقاطعة فولتون ، جورجيا ، فيما إذا كان السيد ترامب ورفاقه قد حاولوا التدخل في نتائج تلك الولاية من انتخابات عام 2020.