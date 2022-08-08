

انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يكشف دوره بتهدئة النزاع بغزة . والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أفاد تصريح صادر عن البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت في ال 72 ساعة الماضية مع مسؤولين من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن وغيرهم، لمحاولة الوصول إلى حل سريع للنزاع.



وشكر بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دوره المركزي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمساعدتهم في وقف اطلاق النار.



وشهد قطاع غزة عودة تدريجية للحياة الطبيعية، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامية، عقب سريان التهدئة ووقف إطلاق النار.



وتحدث مراسل "المملكة"، الاثنين، عن قرب وصول أول دفعة من الشاحنات المحملة بالوقود وهي موجودة حاليا على معبر كرم أبو سالم وتنتظر الإجراءات الروتينية قبل دخولها القطاع وتزويدها لشركة الكهرباء



وأعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع، أن الجانب الإسرائيلي أبلغ بقرار إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا الاثنين عند الساعة التاسعة صباحا لإدخال المحروقات والأعلاف والمواد الغذائية والطبية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية "وصلت إلى معبر كرم أبو سالم 30 شاحنة محملة بالوقود في طريقها إلى محطه توليد الكهرباء في غزة، والتي توقفت عن العمل قبل يومين بسب نفاد الوقود".



وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 44 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، والمصابين أكثر من 360، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

