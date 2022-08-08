

انت الان تتابع خبر أوكرانيا ترسل سفينتين محمّلتين بالحبوب لتركيا والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- وزارة الدفاع التركية أكدت أنه صباح اليوم الاثنين، غادرت مينائي تشرنومورسك ويوجني الأوكرانيين، سفينتان محملتان بمنتجات زراعية، متوجهتان صوب اسطنبول.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كجزء من عمل مركز التنسيق المشترك، تتواصل شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح اليوم الاثنين، غادرت السفينة SACURA ، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء يوجني الأوكراني إلى إيطاليا. وغادرت السفينة ARIZONA وعلى متنها 48458 طنا من الذرة من ميناء تشرنومورسك إلى اسكندرونة".



وتُنقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود كأساس لصفقة غذاء، وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي باسطنبول. وتنص الاتفاقية على إلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.



وغادرت ميناء أوديسا، أول سفينة أوكرانية محملة بالحبوب، في صباح 1 أغسطس الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.

