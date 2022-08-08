جيش الاحتلال يعيد فتح المعابر مع غزة



انت الان تتابع خبرجيش الاحتلال يعيد فتح المعابر مع غزة والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فتح المعابر مع غزة، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً، وفق اعلان جيش الاحتلال.



وأكّد مراسل "المملكة"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بفتح معبر كرم أبو سالم "جزئيا" الاثنين.



وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى توجه لرفع القيود في غلاف غزة بشكل تدريجي.



هيئة البث الإسرائيلي كشفت عن وصول 30 شاحنة محملة بالوقود إلى معبر كرم أبو سالم بطريقها إلى محطة توليد الكهرباء في غزة.

