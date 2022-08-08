

انت الان تتابع خبر حسن نصر الله: "إسرائيل لا تحتمل الصواريخ" والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، أنّ شجاعة المقاومة الفلسطينية في الرد على العدوان الإسرائيلي، أجبرت إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار.



كما أكد أنّ إسرائيل أدركت فداحة خطئها بالتصعيد مع غزة. ووافقت على وقف إطلاق النار، لأنها لم تعد تحتمل المزيد من الصواريخ.



وربط نصر الله بين المقاومتين، في فلسطين ولبنان، مبيناً أنّ كلا الطرفين يستطيعان الدفاع عن شعبهما، والرد على العدوان، وحتى فرض الشروط على العدو.



وكان نصر الله قد أدان من قبل العدوان الجديد على غزة، قائلاً: ""على كل شريف أن يدينه وكل ساكت عن إدانة الجريمة مدان". كما أكّد على حقَّيِّ الشعب الفلسطيني، وحركة الجهاد الإسلامي، بالرد في الوقت المناسب.



كما حذّر نصر الله إسرائيل من التعدي على لبنان، كما تعدّت على غزة. قائلاً "نحن نثق بقوتنا كما نثق بضعفكم وجبنكم".



وجدير بالذكر أنّه في الفترة الحالية تسود حالة من التوتر بين لبنان وإسرائيل، بسبب حقل كاريش للغاز. حيث، قبل أيام، هدّد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بقصف الضاحية الجنوبية، في حال تعرض منصة الغاز الإسرائيلية للهجوم من حزب الله. ليرد الحزب على تهديداته برفع شعار "تدمير تل أبيب مقابل تدمير الضاحية".