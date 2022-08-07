

انت الان تتابع خبر صواريخ المقاومة تقصف مستوطنات الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة فوق بلدات القدس المحتلة متجهة نحو مستوطنات الاحتلال، الأحد، لأول مرة منذ بدء العدوان الحالي.



وأطلقت صفارات الانذار في منطقة القدس المحتلة، منذ بدء التصعيد المسلح المستمر بين الاحتلال وحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.



وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في القدس دوي انفجارات قصيرة بعيدة.



وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت "في محيط القدس"، دون أن يضيف أي تفاصيل.



وأفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ قرب مدخل مصنع في مستوطنة سديروت خلال إطلاق صواريخ المقاومة .



وأضافت "سماع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة" وصافرات الإنذار في مدينة تل أبيب و قرب القدس المحتلة.



من جهته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر، إن : "عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 32 شهيدا، في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي.



ووصلت حصيلة العدوان إلى 32 شهيدا، بينهم 7 أطفال، وسيدتان ومسنة، كما أُصيب 125 شخصا بجروح مختلفة منذ بدء العدوان على غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة.



وقالت الوكالة إنه جرى "انتشال جثامين 8 شهداء من مجزرة رفح بينهم طفل وسيدتان ما رفع حصيلة الشهداء إلى 32".



وأصيب، الأحد، فلسطينيين بجروح، في قصف إسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخا واحدا على الأقل باتجاه أرض زراعية في منطقة القرارة إلى الشرق من خان يونس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح، نقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر بالمحافظة، لتلقي العلاج، وفق وفا.

