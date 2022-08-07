32 شهيد فلسطيني بعد مجزرة رفح بينهم 7 أطفال



انت الان تتابع خبر32شهيد فلسطيني بعد مجزرة رفح بينهم 7 أطفال والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر، إن : "عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 32 شهيدا، في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي.



ووصلت حصيلة العدوان إلى 32 شهيدا، بينهم 7 أطفال، وسيدتان ومسنة، كما أُصيب 125 شخصا بجروح مختلفة منذ بدء العدوان على غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة.



وقالت الوكالة إنه جرى "انتشال جثامين 8 شهداء من مجزرة رفح بينهم طفل وسيدتان ما رفع حصيلة الشهداء إلى 32".



وأصيب، الأحد، فلسطينيين بجروح، في قصف إسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخا واحدا على الأقل باتجاه أرض زراعية في منطقة القرارة إلى الشرق من خان يونس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح، نقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر بالمحافظة، لتلقي العلاج، وفق وفا.



وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباسي لـ"المملكة"، الأحد، إن "المشهد والظروف في قطاع غزة صعبة جدا نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع".



وبين عباسي أن "الوضع في المستشفيات صعب جدا على اعتبار أن المستشفيات محدودة وإمكانيتها محدودة جدا، وكلما ازاد عدد الإصابات يزداد صعوبة وهناك خطورة وقف عمل بعض المستشفيات نتيجة توقف مواد الاحتراق".

