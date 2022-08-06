حماس: الفصائل سترد على العدوان بالوقت المناسب

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رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس، فوزي برهوم، إن الفصائل الفلسطينية تنتظر الوقت المناسب للرد على عدوان إسرائيل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومنازل الفلسطينيين.

وأضاف القيادي في حركة حماس، في حديثه لقناة "الغد"، أن الاستهداف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس هدفا عسكريا بل الهدف الآن هو استهداف المدنيين، من خلال سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار القيادي في حركة حماس، أن كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي هو جريمة نكراء تستهدف المدنيين، موضحا أن هناك صمتا من المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة، ولذا نحمل حكومة الاحتلال في التصعيد الجاري في القطاع.

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن هناك تنسيقا كبيرا في المقاومة الفلسطينية، وغرفة عمليات مشتركة للتعامل مع العدو والتصدي لجيش الاحتلال.

وتم إطلاق رشقات من الصواريخ من عدة مناطق في القطاع باتجاه إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة، وذلك ردا على استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم "تيسير الجعبري" قائدِ المنطقة الشمالية لسرايا القدس، إلى جانب سبعة وسبعين جريحا جراء سلسلة استهدافات إسرائيلية على القطاع.

في المقابل، أمر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الجيش بيني جانتس بمواصلة استهداف مواقع حركة الجهاد في غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان أن الغارات الإسرائيلية ستستمرٌ على غزة لبعض الوقت، وأشار إلى أن القوات الخاصة والمدفعية تستهدف مواقع لحركة الجهاد.

