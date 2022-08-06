20 مصابا إسرائيليا بسبب الهلع

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رياض - احمد صلاح - نُقل 20 مصابا إسرائيليا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الجمعة، إلى مستشفى برزيلاي، في مدينة عسقلان، بحسب ما قالت وسائل إعلام عبرية، السبت.



وذكرت قناة (12) العبرية، السبت، أن 20 إسرائيليا نقلوا منذ يوم الجمعة وحتى عصر السبت، إلى مستشفى بريزلاي الطبي بمدينة عسقلان، إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



وبحسب قناة (12)، فإن من بين المصابين 15 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، بسبب السقوط أرضا، أثناء الركض إلى الملاجئ خلال إطلاق صافرات الإنذار.



ونوّهت القناة إلى أن من بين المصابين، 5 نقلوا للمستشفى بسبب "حالات ذعر".

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المُحاذية للقطاع.



