انت الان تتابع خبر طائرات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الثاني من عدوانها، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، السبت.وقالت "وفا"، إنّ: "طائرات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل فلسطينيين قريبة من مناطق الاستهداف".

ويشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا حتى اللحظة 11 شهيدا، وأكثر من 80 جريحا.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف، صباح السبت، إنه حضر لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.



وأكد ران كوخاف، أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي نجح في اعتراض ما يزيد عن 95% من المقذوفات التي تم إطلاقها عبر الحدود.



وأضاف كوخاف: "هاجمنا 40 هدفا بما في ذلك خمس منصات لإطلاق الصواريخ وستة مخازن أو مواقع لإنتاج الصواريخ"، مشيدا بالمدنيين على "صلابتهم"، التي قال إنها "سمحت للجيش بتنفيذ العملية التي تدخل يومها الثاني، حيث حذر من أنه "إذا لزم الأمر، سيتم استهداف المزيد من كبار أعضاء الحركة".