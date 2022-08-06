انت الان تتابع خبر اسرائيليون يطالبون بإغلاق المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- طالب 16 عضوا في الكنيست الإسرائيلية، خلال توقيعات رسمية بإغلاق المسجد الأقصى وحرمان المسلمين الأحد، من الصلاة في رحاب المسجد.كما طالبوا مناقشة عاجلة للمطالب التي قدمتها منظمة "جبل المعبد في أيدينا" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى "خراب المعبد"، جاء في مطالبها السماح لأفواج المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل متزامن، وليس على شكل مجموعات متتالية، وتخفيف مدة الانتظار عند باب المغاربة.ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأحد.وكثفت "جماعات الهيكل" (مجموعات يهودية متطرفة) عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في 7 آب/أغسطس الحالي، بزعم تزامنه مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".وتنظم الاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنون من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، ومسؤولون عن منظمات "الهيكل".