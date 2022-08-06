

انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن عن عملية عسكرية قادمة والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف، صباح السبت، إنه حضر لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.



وأكد ران كوخاف، أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي نجح في اعتراض ما يزيد عن 95% من المقذوفات التي تم إطلاقها عبر الحدود.



وأضاف كوخاف: "هاجمنا 40 هدفا بما في ذلك خمس منصات لإطلاق الصواريخ وستة مخازن أو مواقع لإنتاج الصواريخ"، مشيدا بالمدنيين على "صلابتهم"، التي قال إنها "سمحت للجيش بتنفيذ العملية التي تدخل يومها الثاني، حيث حذر من أنه "إذا لزم الأمر، سيتم استهداف المزيد من كبار أعضاء الحركة".



واعتبر كوخاف أن "الجهاد الإسلامي جماعة بلا قيادة وأقل تنظيما من حركة "حماس" الحاكمة في غزة"، مضفيا: "لقد تلقت (حركة "الجهاد الإسلامي" ضربة كبيرة خلال 11 يوما من القتال العام الماضي، والتي تجلت بقدرتها الآن، على إطلاق الصواريخ بدقة..تم إطلاق أقل من 10 صواريخ على وسط إسرائيل يوم الجمعة، وسقط بعضها في البحر".

