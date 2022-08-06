السبت .. شهيد وجريحان بغارة اسرائيلية



انت الان تتابع خبر السبت .. شهيد وجريحان بغارة اسرائيليه والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أفادت إذاعة القدس، صباح السبت، باستشهاد مواطن داخل مجمع ناصر الطبي، بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعد وصول ثلاث إصابات للمستشفى.



وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن جثمان شاب فلسطيني وصل الى مجمع ناصر الطبي اضافة الى جريحين في اولى الغارات الاسرائيلية على القطاع في اليوم الثاني من العدوان.



وأضافت المصادر، أنه تم نقل عدد من الإصابات جراء قصف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة.



ولليوم الثاني على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.



وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم رشقة صواريخ جديدة استهدفت مناطق متفرقة من غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في لاخيش، زيكيم، كارميا، نتيف هعسراه، شمال مدينة عسقلان.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه حتى الآن تم إطلاق أكثر من 160 صاروخًا وقذيفة من غزة، فيما أكد الجيش أنه حتى هذا الوقت لا توجد مفاوضات لوقف القتال.



يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد عشرة مواطنين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، فيما أصيب 79 آخرون بجراح مختلفة، في عدوان إسرائيلي جديد، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.



وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم "الفجر الصادق" تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

