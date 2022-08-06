

انت الان تتابع خبر استمرار المقاومة .. 160 صاروخ صوب اسرائيل والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أفاد مراسلون، صباح السبت، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ردا على اعتداءات الاحتلال الوحشية.



وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نحو 160 صاروخا من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بداية العملية، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، عن استشهاد 10 فلسطينيين؛ جراء عدوان إسرائيلي على قطاع غزة أدى أيضا إلى إصابة 75 آخرين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في مستوطنة نير عوز بالنقب الغربي وفي سديروت وأيفيس، ونيرعم ووياد مردخاي وكارميا ونير عم وإيبيم وفي كرم أبو سالم وكيسوفيم بغلاف غزة.



وأغلقت سلطات الاحتلال، الشواطئ الممتدة من زيكيم إلى ريشون لتسيون بسبب إطلاق صواريخ غزة.



أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل؛ لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأكّدت مصادر عدّة السبت، أنّ مصر تُحاول التوسّط لتهدئة التوتّر في غزّة بعدما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، ضربات جوّية على القطاع أوقعت عددًا من الشهداء بينهم القيادي سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تيسير محمود الجعبري التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.