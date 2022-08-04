انت الان تتابع خبر الاحتلال يستمر في إغلاق معبر كرم أبو سالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبلغ الجانب الإسرائيلي باستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، التجاري مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وفق اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع، الأربعاء.



وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، “إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد الخميس”، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر، مساء اليوم تمديد حالة التأهب والاستعداد على حدود قطاع غزة.



وقالت القناة “13” العبرية: “إنه في ختام تقييم جديد للوضع، تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل”.