مقتدى الصدر يدعو لحل البرلمان العراقي

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رياض - احمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب، الأربعاء، مع دخول اعتصام مناصريه في البرلمان يومه الخامس، إلى حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه.



وقال الصدر: "أنا على يقين أن أغلب الشعب سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار"، مضيفاً "لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله.. من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حلّ البرلمان الحالي".





وأضاف، أن “الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية”، لافتا الى أنه “لافائدة ترتجى من الحوار معهم”.



وأشار إلى أن “الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”.



وتابع أن “الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب”، موضحا أن “الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري”.



وبين السيد الصدر أنه “لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا”، مبينا أن “أغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها”.



وأكد السيد الصدر للعراقيين، “استغلوا وجودي لإنهاء الفساد”، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي”.





ولفت إلى أنه “على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار”، موجهاً شكره للقوات الأمنية والمساندين للثورة.