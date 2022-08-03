انت الان تتابع خبر. الحكومة الكويتية تؤدي اليمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقال ولي العهد الكويتي، في كلمة وجهها إلى الحكومة الجديدة،" إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها"، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف، إن "هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد".

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

وصدر أمس الاثنين، مرسوم أميري في الكويت، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تتضمن 12 وزيرا، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.