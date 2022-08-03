انت الان تتابع خبر اختراق 21 طائرة حربية صينية جزيرة تايوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت تايوان "اختراق 21 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة"، في أعقاب وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في زيارة تعتبرها الصين تحديا لسيادتها.



وقالت الوزارة في بيان لها إن "ثماني مقاتلات من طراز جيان - 11، وعشرا من طراز جيان - 16، وطائرة إنذار وتحكم مبكر من طراز كونغ جينغ - 500 وطائرتين من طراز يون - 9 ويون - 8 دخلت إلى منطقة الدفاع الجوي للجزيرة".



وأضافت إن "الطائرات حلقت فوق مياه جنوب غرب الجزيرة، فيما اقترب بعضها من خط الوسط لمضيق تايوان".