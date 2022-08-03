انت الان تتابع خبر فلسطين تعلن وقوفها التام مع الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقوفها إلى جانب الصين الصديقة ودعمها لسيادتها ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، مؤكدة ثبات موقف دولة فلسطين على هذا الصعيد.



ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف أي أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدة على حق بكين في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية.



كما أعربت القيادة الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.