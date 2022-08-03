انت الان تتابع خبر إسرائيل تعتزم إصدار لائحة اتهام بحق محافظ القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها إصدار لائحة اتهام بحق محافظ القدس عدنان غيث، على خلفية خرقه قرار منع دخوله الضفة الغربية.



وبحسب ما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية غيث يوم الإثنين، ومددت اعتقاله ليوم الأربعاء.ووفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في القدس، تصريح مدعٍ تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد غيث، مؤكدة أن لائحة الاتهام تشمل مزاعم حول خرق قرار منع دخوله إلى الضفة المحتلة.



وذكرت الإذاعة أن أمر منع دخول غيث للضفة الغربية يأتي "للحد من اتصاله بالسلطة الفلسطينية"، وأشارت إلى أن الشرطة تطالب بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات ضده.



واعتقلت القوات الإسرائيلية غيث يوم الإثنين، ومددت اعتقاله ليوم الأربعاء، مدعية أن محافظ القدس "انتهك قرار منع دخوله إلى الضفة أكثر من عشر مرات خلال الأشهر الأخيرة".



وكانت الشرطة الإسرائيلية في القدس، قد اعتقلت محافظ القدس، غيث، للمرة 34 منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في أغسطس 2018، بحسب ما أفاد رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لمحافظة القدس، معروف الرفاعي.



وأوضح الرفاعي أن "قوات الاحتلال دهمت منزل محافظ القدس في بلدة سلوان صباح الإثنين، واعتقلته بعد أن عاثت في المنزل خرابا"، دون توضيح الأسباب.