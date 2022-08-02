انت الان تتابع خبر دخول العلاقات السعودية التركية مساراً جديداً خلال العام الماضي، أنقرة.. المدارس التركية ستعاود عملها في السعودية قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن الاتصالات بين البلدين أسفرت عن قرار بإعادة فتح هذه المدارس.

وقال البيان إن المدارس التركية العاملة في السعودية ستبدأ خلال الفترة القادمة استقبال طلبات التحاق الطلاب لمزاولة أعمالها من جديد.

وكانت المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجياً بدءاً من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي.

واتخذت العلاقات السعودية التركية مساراً جديداً خلال العام الماضي، وقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة في أبريل الماضي، فيما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنقرة في يونيو.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل العمل على تصحيح مسار العلاقات مع السعودية وأيضاً مع الإمارات ومصر؛ لأنهاء حالة الخلاف التي بدأت منذ 2013 وتفاقمت بعد 2018.