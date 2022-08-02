انت الان تتابع خبر. الصين تعلن عن عمليات عسكرية رداً على زيارة بوليسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت مساء اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الصينية انها ستبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي الى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها ولا تعترف باستقلالها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فور وصول بوليسي الى تايوان في زيارة مثيرة للجدل واثارت رعبا عالميا ، انه :"اذا اصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب ان تكون مسؤولة عن اي عواقب خطيرة" .ورغم التهديدات العلنية والصريحة التي اطلقتها الصين ضد زيارة بيلوسي الى تايون، والتي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها وسيادتها، فقد هبطت مساء اليوم الثلاثاء 2 آب 2022 ، طائرة بيلوسي في تايون متحدية جميع التهديدات الصينية .

ويتابع العالم بحذر شديد تداعيات هذه الزيارة التي قد تشعل حربا عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر ، وقد لوحت الصين باستخدام القوة العكسرية واسقاط طائرة بيلوسي .

وفور وصولها مطار تايبه اعربت بيلوسي عن سعادتها للزيارة وتاكيد بلادها دعم الديمقراطية في تايوان، في حين ردت الصين بالقول ان النهاية لن تكون سعيدة للاميركين .



وهددت بيلوسي الصين بقولها من تايوان مساء اليوم ان الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تهديدات الحزب الشيوعي لتايون .

وقد وصلت بيلوسي على متن طائرة عسكرية أميركية إلى مطار سونغشان في تايبيه، حيث استقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.