انت الان تتابع خبر. هل ستشتعل الحرب الكبرى .. بيلوسي تهبط في تايون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -رغم التهديدات العلنية والصريحة التي اطلقتها الصين ضد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى تايون، والتي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها وسيادتها، فقد هبطت مساء اليوم الثلاثاء 2 آب 2022 ، طائرة بيلوسي في تايون متحدية جميع التهديدات الصينية .

ويتابع العالم بحذر شديد تداعيات هذه الزيارة التي قد تشعل حربا عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر ، وقد لوحت الصين باستخدام القوة العكسرية واسقاط طائرة بيلوسي .وفور وصولها مطار تايبه اعربت بيلوسي عن سعادتها للزيارة وتاكيد بلادها دعم الديمقراطية في تايوان، في حين ردت الصين بالقول ان النهاية لن تكون سعيدة للاميركين .

وهددت بيلوسي الصين بقولها من تايوان مساء اليوم ان الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تهديدات الحزب الشيوعي لتايون .

وقد وصلت بيلوسي على متن طائرة عسكرية أميركية إلى مطار سونغشان في تايبيه، حيث استقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وفي أول تصريح لها من تايوان، تعهّد بيلوسي بدعم واشنطن لـتايبيه، قائلةً: "مباحثاتنا مع المسؤولين في تايوان ستشمل الدعم الأميركي لهم".واكدت أن زيارتها إلى تايوان "لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة"، مضيفةً: "دعمنا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى".وكانت وسائل إعلام تايوانية قد أكدت أنه "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه" قبيل وصول بيلوسي. من جهتها أعلنت هيئة البث اليابانية أن "8 مقاتلات أميركية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان".

وسارعت الصين إلى إعلان "إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان" مهددةً بأن "الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها".

في السياق نفسه، قالت وسائل إعلام صينية أن "مقاتلات سوخوي 35 صينية عبرت مضيق تايوان". من جهتها نفت وسائل إعلام تايوانية عبور مقاتلات سوخوي 35 صينية مضيق تايوان قائلةً إن "طائرات صينية غير محددة عبرت مضيق تايوان".

وقد غادرت بيلوسي ماليزيا، المحطة الثانية في جولتها الآسيوية، في وقت سابق من اليوم وسط توتر متصاعد بسبب زيارة تايوان.

وأفاد الإعلام الصيني بأن الجيش نشر أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية قبالة سواحل تايوان.

من جهتها، علقت تايوان على زيارة بيلوسي بالقول: "نرحب بحرارة بالضيوف الأجانب، وسنتخذ الترتيبات المناسبة"، فيما أفاد إعلام تايواني بأن مطار تايبيه يتلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة بيلوسي المرتقبة.أكدت وزارة الدفاع التايوانية التحركات العسكرية قرب تايوان، مؤكدة بالقول: "سننشر قوات عسكرية مناسبة ردا على التهديدات.. لدينا العزم والقدرة على ضمان أمننا الوطني".



وعلقت وزارة الخارجية الصينية على زيارة بيلوسي لتايوان بالقول: "نتمنى أن تتفهم أميركا حساسية الموقف.. سنرد بحزم إذا زارت بيلوسي تايوان".

وكانت مجلة "ميلتاري واتش" Military Watch قد ذكرت أن الصين نشرت صاروخ "قاتل حاملات الطائرات"، وهو أوّل مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، بعد قيام البحرية الأميركية بنقل مجموعات حاملات الطائرات التابعة لها إلى أماكن قريبة من الأراضي الصينية، خوفاً من رد فعل بكين على زيارة بيلوسي لتايوان.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" Politico الأميركية عن مصادر دبلوماسية غربية، أن الدول الأوروبية تستعد لتداعيات التصعيد الخطير بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة بيلوسي.

وأفاد مصدر مطلع للمجلة أن الحرب الكلامية المتدهورة بين الولايات المتحدة والصين بخصوص تايوان تثير قلق الدول الأوروبية بسبب مخاطر تصعيد عسكري محتمل.

وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أي مواجهة عسكرية بين الصين وواشنطن نزاعا خارجا عن السيطرة.

وحذر نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن بوريس روغ، الدول الأوروبية من عدم الاستعداد لسيناريو مواجهة أميركية صينية وذلك بدعم تايوان، إضافة للمحافظة على اتصال وثيق مع بكين بهدف تهدئة التوتر.