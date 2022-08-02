حل مجلس الأمة الكويتي

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رياض - احمد صلاح - صدر الثلاثاء، مرسوم بحل مجلس الأمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.



وكان الديوان الأميري الكويتي، اصدر الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً.



وجاء في المرسوم رقم 135 لسنة 2022 انه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر 1443هـ الموافق 15 تشرين الثاني 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الامير الدستورية وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 تموز 2022 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالاتي مادة أولى يعين كل من:



1 -طلال خالد الاحمد الصباح- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2 -د. محمد عبداللطيف الفارس - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 -عيسى أحمد محمد حسن الكندري - وزير دولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الامة.

4 -د.أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيرا للخارجية.

5 -د. رنا عبد الله عبدالرحمن الفارس - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6 -عبدالرحمن بداح المطيري - وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

7 -د. علي فهد المضف - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8 -المستشار جمال هاضل سالم الجالوي - وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية.

9 -د. خالد مهوس سليمان السعيد - وزيرا للصحة.

10 -عبدالوهاب محمد الرشيد - وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

11 -علي حسين علي الموسى - وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 -فهد مطلق نصار الشريعان - وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.