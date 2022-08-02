إسرائيل ترفع مستوى تأهّب القبة الحديدية

انت الان تتابع خبر. إسرائيل ترفع مستوى تأهّب القبة الحديديه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت رفع مستوى تأهّب القبة الحديدية على حدود غزة للحالة القصوى.



وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بشكل مفاجئ"، معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بدون ذكر أسباب الإغلاق، وفق مراسل "المملكة".وأغلقت سلطات الاحتلال أيضا، معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، المخصص لتنقل الأفراد من وإلى القطاع ومنعت أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، وسمحت فقط بعبور الإسعافات التي تحمل مرضى بحالة صحية صعبة، عبر الحاجز.



ووفق مراسل "المملكة"، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق أيضا طرقا وأوقف حركة القطارات قرب حدود قطاع غزة بعد تقييم أمني عقب اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، حيث يتوقع الاحتلال هجمات لحركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقاله.