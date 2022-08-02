انت الان تتابع خبر الصين تحذر أمريكا من الزيارة المرتقبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلنت الصين عن تحذيرها الشديد للولايات المتحدة، الثلاثاء، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن، مؤكدة أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".كما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ"زعزعة العالم" من خلال إحداث توترات بشأن تايوان حيث يثير احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.



وكتبت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام "واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".



ومن جهته، أكدت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، أنها "مصممة وقادرة وواثقة" من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من "تهديدات الصين" المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.وأكدت الوزارة في بيان "نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد (..) على التهديد الذي يشكله العدو".



وأفاد مصدر بأن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بينما أبلغ أشخاص مطلعون أن من المتوقع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان في وقت لاحق الثلاثاء.



وحذرت الصين مرارا من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وقالت الولايات المتحدة الاثنين إنها لن ترضخ لترهيب "قعقعة السيوف" الصينية بخصوص الزيارة.



وقال المصدر إنه إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح الثلاثاء، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ الاثنين.



وبين المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية "ضغطت على" خط الوسط صباح الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".



وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية "لامست" خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.



ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.