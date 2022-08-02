انت الان تتابع خبر. بلينكن: سنواصل دعم الشعب الأفغاني خاصة الفتيات .. !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، بعد اعلان الرئيس الامريكي أن ألولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، إن:" حركة طالبان انتهكت "على نحو صارخ" اتفاق الدوحة من خلال استضافة الظواهري وإيوائه.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري في ضربة بأفغانستان في مطلع الأسبوع، في أكبر ضربة للتنظيم، منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011.



وقال بلينكن في بيان "في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات".



ومع إعلان الرئيس جو بايدن مقتل الظواهري السبت في غارة بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية "نتوقع منهم (طالبان) الالتزام ببنود اتفاق الدوحة. ووجود الظواهري في وسط كابل كان انتهاكا واضحا لذلك".